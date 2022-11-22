Вице-министр: Германия не отказывается от своих обязательств перед Литвой и инвестирует в военную инфраструктуру

ELTA ru.DELFI.lt

На состоявшемся в понедельник заседании литовско-немецкой рабочей группы достигнута договоренность о модели деятельности, графике работы, обсуждении промежуточных результатов деятельности, совместных учениях и формировании подгрупп военной инфраструктуры на уровне специалистов. Деятельность этой группы должна обеспечить размещение в Литве большего количества немецких солдат, говорится в пресс-релизе Министерства обороны (МО).