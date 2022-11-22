"Хватит насмехаться над литовским народом": "крестьяне" Сейма призывают министра энергетики подать в отставку

После того, как СМИ заявили, что у компании, связанной с министром энергетики Дайнюсом Крейвисом, есть акции Ignitis grupė, Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) обратился к правящим и президенту Гитанасу Науседе, утверждая, что пора перестать насмехаться над литовским народом, якобы пришло время "перезагрузить" правительство.

"В такой напряженной ситуации с ценами на энергоносители, на наш взгляд, не должно быть ни малейших сомнений в прозрачности ответственного за энергетику министра, а их на данный момент немало. Могут ли решения политика быть прозрачными, если они влияют на прибыль компании? Ответ однозначный – нет. Поэтому мы призываем министра как можно скорее взять на себя ответственность и уйти в отставку", - говорится в пресс-релизе члена Сейма Арвидаса Некрошюса.

По словам "крестьян", акции подконтрольной государству Ignitis grupė есть и у не задекларировавшего эту связь, напрямую курирующего эту группу вице-министра финансов Гедиминаса Норкунаса, акции группы также есть у компании, связанной с министром энергетики Дайнюсом Крейвисом, который эту связь не декларировал.

Староста фракции Аушрине Норкене поинтересовалась у консерваторов, они сами обратятся в Главную комиссию по служебной этике (ГКСЭ), или это следует сделать СКЗЛ.

"Мы считаем, что декларирующие прозрачность консерваторы должны сами немедленно обратиться в ГКСЭ относительно Д. Крейвиса, а правящие должны как можно скорее сесть и обсудить, как они перезагрузят правительство, поскольку проблемы углубляются, и их нерешение и игнорирование превращается в насмешку как над демократической системой, так и над литовским народом, у которого есть большие ожидания от власти", - сказала Норкене.

Член Сейма, "крестьянин" Валюс Ажуолас немного ранее заявлял СМИ, что оппозиция ожидает и весомой роли президента ЛР Г. Науседы в решении этого кризиса в Кабинете министров.

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