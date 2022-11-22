Предложение депутата считать всех умерших донорами вызвало в парламенте волну возмущения

Во вторник парламент обсудит предложенный представителем фракции консерваторов Юргиты Сеёнене проект поправок к закону, согласно которым в Литве предлагается узаконить модель предполагаемого согласия стать донором.

За соответствующие поправки к закону о донорстве человеческих тканей, клеток, органов и трансплантации в первом чтении проголосовали 56 депутатов, 29 были против, еще 16 воздержались.

Проект обсудят комитеты, оценит правительство.

Поправки, в которых предложено узаконить новую модель донорства, парламент решил обсуждать на весенней сессии. Если узаконят модель предполагаемого согласия, людям не придется заполнять документы, если они хотят после смерти стать донорами.

В таком случае все дееспособные люди, которые не подписали согласие стать донорами, будут считаться потенциальными донорами (если нет письменного несогласия и этому не противоречат близкие человека).

Депутат Сеёнене сказала, что действующая ныне модель неэффективна.

"До сих пор мы выдали чуть больше 42 000 донорских карточек. (...) Из их числа умерли чуть больше 300 человек. 7 из них стали донорами, всего 2 донации были эффективными",- сказала она, предложив более эффективную модель.

"Эта модель дает возможность спасти больше жизней",- убеждена Сеёнене.

Она пыталась опровергнуть мифы о донорстве органов, но оппонентов это не убедило.

Депутат Агне Ширинскене сказала, что это нарушение прав человека на распоряжение своим телом. "Если будучи живым ты не успел сказать нет, то государство расценит это как согласие. Значит, согласие возникает из бездействия",- сказала она.

Депутат Айдас Гедвилас сказал, что хотят сделать "государство владельцем тел людей после смерти".

Депутат Вальдемарас Валкюнас назвал Сеёнене "лоббистом торговли органами".

Депутат Рита Тамашунене сказала, что непонятно, как людей информируют о том, что они должны высказать свое несогласие с донорством.

Сейчас в Литве человек, желающий стать донором, должен дать письменное согласие, тогда его включат в список потенциальных доноров. Если человек по какой-то причине не подписал согласие, то после его смерти такое решение могут принять его близкие.

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