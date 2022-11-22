После длительного перерыва в Вильнюсе открылось кафе-мороженое Rotonda

После длительного перерыва в Вильнюсе открылось кафе-мороженое Rotonda. Сегодня кафе представили журналистам и приглашенным гостям, откроется оно 26 ноября.

Прошло четыре года, и муниципалитет выполнил свои обязательства. Новые владельцы кафе Rotondа оставили старую вывеску.

Концепция нового кафе напомнит те времена, когда в Rotonda приходили провести время семьи. Каждый член семьи почувствует себя здесь, как в гостях у мамы.

"В меню будут хорошо знакомые всем блюда, напоминающие о домашнем уюте. Конечно, пригласим не только обедать и ужинать, но и подышать свежим воздухом в парке, выпить какао, отведать теплых пончиков на террасе или просто взять их с собой" – сказала директор ресторана.

Работы по реконструкции кафе велись с 2018 года. Часть работ должен был выполнить Вильнюсский муниципалитет.

Из-за археологических исследований время завершения работ несколько раз откладывалось.

В помещение провели газ, водопровод, канализацию.

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