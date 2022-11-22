Пожарные-спасатели помогли попавшемуся на крючок лебедю

В минувшее воскресенье пожарные-спасатели вытащили лебедя из озера Кайряй (Шяуляйский район), сообщает Департамент пожарной безопасности и спасения.

"Пожарным сообщили, что в 20-30 м от берега ко льду примерзли взрослый лебедь и два молодых лебедя. Молодым лебедям помощь не потребовалась, когда приехали спасатели, они улетели", – сообщает Департамент пожарной безопасности и спасения.

По словам специалистов службы, не примерз и лебедь: "Он держался в нескольких метрах от берега. В ноге у птицы нашли рыболовный крючок. Пожарные-спасатели благодарят жителей за вызов. Истощенному лебедю оказали необходимую помощь".

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