Вотум недоверия главе МИД Литвы провалился: министр продолжит работу

Министр иностранных дел Литвы и лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис во вторник выдержал вотум недоверия в Сейме.

За одобрение ответов министра на вопросы вотума недоверия проголосовали 73 депутата, против были 47, шесть парламентариев воздержались.

Поскольку парламент одобрил ответы министра, процедура вынесения вотума недоверия завершилась.

Отвечая на вопросы депутатов глава МИД акцентировал, что любой транзит российских товаров через Литву нарушает интересы национальной безопасности страны, а геополитическая ориентация страны должны быть направлена с севера на юг.

Выступая от имени инициаторов вотума недоверия, лидер Демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис заявил, что внешняя политика при нынешнем правительстве стала непредсказуемой и определяется односторонними решениями министра иностранных дел или должностных лиц министерства.

Он также поднял вопрос о том, что означает ценностная политика, заявив, что неясно, каково содержание этих понятий, и что внешняя политика страны должна в первую очередь руководствоваться ее национальными интересами.

Вотум недоверия министру был инициирован Демократическим союзом "Во имя Литвы" совместно с другими оппозиционными фракциями с просьбой разъяснить перипетии транзита подсанкционных российских товаров в Калининград, обстоятельства открытия тайваньского представительства в Вильнюсе и ответить на вопросы о дипломатическом корпусе.

Оппозиция инициировала несколько вотумов недоверия членам этого правительства, процедура в отношении Ландсбергиса стала четвертой, но все они провалились.

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