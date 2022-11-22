Живиле Диавара первый раз общалась с журналистами после задержания

21 ноября портал ru.Delfi.lt сообщил, что была задержана создатель фабрики искусств Loftas, бывшая супруга исполнителя Виктораса Диавары, Живиле. Согласно источникам, ее задержали за наркотики. До сих пор Живиле Диавара от комментариев воздерживалась.

Портал Delfi пытался связаться с ней разными способами, но тщетно.

Во вторник Диавара подтвердила журналистам lrt.lt, что такой инцидент был.

"Я сейчас ничего не хочу комментировать, хочу прийти в себя после всего, после шока, после всего, что вылилось на меня. <...> Не хочу комментировать, не хочу мешать расследованию", – сказала Диавара и заметила, что, возможно, позже общество узнает больше.

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Источники ru.Delfi.lt информировали, что в руки полиции известная женщина попала 17 ноября, около 22 часов. Во внутреннем дворике на ул. Швитригайлос, в Вильнюсе, полицейские заметили женщину, которая странно себя вела. Стражи порядка решили ее проверить.

Во время частичного осмотра вещей женщины (1979 г.р.) полиция обнаружила в ее сумочке металлическую коробочку с остатками наркотического вещества растительного происхождения и полиэтиленовый пакет с, вероятно, наркотическим веществом (возможно, речь идет о галлюциногенных грибах).

Женщина была задержана и закрыта в КПЗ. Ее отпустили домой около 10 ч. 18 ноября.

Начато расследование по факту незаконного хранения наркотических или психотропных веществ.

После этого сообщения в социальных сетях завязалась дискуссия, в ней приняли участие и известные люди.

"F*ck this shit. Может быть, задержание это прекрасной и деятельной матери нескольких детей расшевелит ненормальные литовские законы и остановит разбазаривание ресурсов на арест совсем не тех людей, которые этого заслуживают. Живиле Диавара, держись!", – писала художница Неринга Рекашюте.

"Два года срока полномочий парламента, а важные обещания НЕ ВЫПОЛНЕНЫ: гражданский союз и декриминализация. Все еще 0 прав у общины ЛГБТ+, все еще из-за косяка арестовывают молодежь, а сейчас и Живиле Диавару. Очень обидно и возмутительно", – писала актриса Эльжбета Латенайте.

Она также прибавила: "Я шлю Живиле Диаваре и каждому неизвестному задержанному, который пострадал из-за позора нашей правовой системы, свою поддержку".

"Задержание Живиле Диавары должно стать ясным и последним знаком для приведения в порядок политики превенции наркотиков. Если декриминализация этому большинству не под силу – Партии свободы нечего делать в таком правительстве", – писал Гедиминас Яунюс.

"Живиле Диавара, держись! Люблю тебя. Мы с тобой!" – писала исполнительница Эрика Дженнингс.

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