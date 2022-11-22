У многих работников в Литве в следующем году автоматически вырастут зарплаты: воспользуйтесь калькулятором портала

Парламент Литвы во вторник принял проект подоходного налога (ПН), в соответствии с которым изменится формула необлагаемого налогами минимума (ННМ). По этой причине у 2/3 работников Литвы в 2023 году зарплата "на руки" увеличится.

"За" проголосовали 126 депутатов, "против" никто не голосовал, один депутат воздержался.

"Это последовательная государственная политика – уменьшение налогов на труд. Это делало и прежнее правительство, делает и нынешнее, гарантируя снижение социального разобщения", – сказал перед голосованием глава Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас.

"С ННМ у нас есть дополнительные вызовы – за детей мы можем применять дополнительный ННМ. К сожалению, правящая коалиция это блокирует. Я думаю, это незавершение вопроса, поэтому мы просим правящих рассмотреть этот вопрос в парламенте и решить его", – сказал член фракции партии труда Витаутас Гапшис.

Премьер-министр Ингрида Шимоните напомнила, что в парламенте прошлого созыва дополнительный ННМ за детей заменили "детскими" деньгами.

"Мотив был такой - ННМ не могут воспользоваться люди с небольшими доходами. Если однажды политики решили вопрос помощи родителям с детьми, то было бы некрасиво снова пытаться вернуться назад", – сказала она.

Цель принятого проекта – уменьшение налогов для тех, кто получает низкие и средние зарплаты с помощью максимального ННМ за 2023 и последующие годы.

Жителям, у которых месячные доходы не превышают 1926 евро, в 2023 г. установят ННМ, который больше нынешней минимальной зарплаты – 625 евро.

Согласно подсчетам, благодаря принятым поправкам, зарплата людей с минимумом "на руки" увеличится на 83,55 евро (включая само повышение минимума), а людей с зарплатой 1000 евро - на 21,92 евро, зарплата от 1926 и выше – не изменится.

Портал представляет калькулятор, который позволит подсчитать изменение зарплаты:

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