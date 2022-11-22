Комитет ООН не разрешил убрать стелы с Антакальнисского кладбища: в самоуправлении от планов не отказываются

Комитет ООН по правам человека принял решение о продолжении применения временных мер защиты к стелам советских воинов Второй мировой войны на Антакальнисском кладбище, сообщает Министерство юстиции. Такое решение поступило в Литву вчера вечером, сказала министр Эвелина Добровольска.

"Сами временные меры защиты будут действовать до тех пор, пока петиция не будет рассмотрена. В среднем рассмотрение петиции занимает от 2 до 5 лет. На данный момент решение передано во все учреждения – несомненно, и в Вильнюсское городское самоуправление, чтобы сообщить об этом решении. Я уверена, что самоуправление оценит это решение", - Эльте сказала Э. Добровольска.

Она утверждала, что для своевременного информирования Комитета ООН по правам человека о позиции Литвы учреждения использовали все юридические и дипломатические возможности. Кроме того, указала она, некоторые временные меры защиты являются излишними.

"Главное помнить, что к временным мерам зашиты относится многое, не имеющее отношения к реальности, - есть меры защиты, чтобы могилы не перезахоронили, чтобы памятники не разрушали, чего самоуправление никогда не планировало делать и не планирует", - сказала Е. Добровольска.

На вопрос, может ли после этого вердикта Литва как-то ускорить рассмотрение петиции Комитета, министр не дала точного ответа. Однако для обеспечения надлежащего рассмотрения петиции будет уделено дополнительное внимание, подчеркнула она.

Самоуправление не отказывается от планов по демонтажу стел: обещает начать работы еще в четверг

Вильнюсское городское самоуправление сожалеет о таком решении Комитета ООН по правам человека. Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс не скрывал своего разочарования – по его словам, Комитет был введен в заблуждение. Однако отказываться от прежних планов убрать стелы на Антакальнисском кладбище не планируется.

"Очень жаль, что Комитет ООН был введен в заблуждение совершенно неправильными аргументами пророссийских деятелей и продолжает предлагать защищать эти советские скульптуры, пока идет разбирательство, а это от 2 до 5 лет. У нас нет времени, идет война – и на поле боя в Украине, и в информационном пространстве, так что ждать мы не будем. Комитет не разрешает разрушать надгробия, но этого делать и не планируется. Мы просто уберем пропагандистские советские стелы. А могилы и надгробия никто никогда не планировал трогать", - в переданном Эльте письменном ответе утверждает Р. Шимашюс.

"Поскольку позиция Комитета адресована правительству ЛР, сегодня я официально сообщу Правительству о наших планах и верю, что на завтрашнем заседании Правительство не будет давить на тормоза. С четверга, как только поставщик будет готов, приступим к работе. Планируется, что работы продлятся около 3 недель", - указал он.

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