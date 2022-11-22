Глава МИД: любой транзит российских товаров нарушает интересы Литвы

Любой транзит российских товаров через Литву нарушает интересы национальной безопасности страны, заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Во вторник в Сейме, отвечая на вопросы интерпелляции, Ландсбергис поинтересовался у оппозиции, ее инициировавшей, - как она относится к перевозке российских товаров калининградским транзитом.

"В моем личном понимании любой транзит российских товаров, санкционных товаров, несанкционированных товаров, проходящих через Литву, нарушает интересы национальной безопасности Литвы. Теперь, читая ваши вопросы, у меня возникает вопрос, видите ли вы это также. И тогда я хочу задать вопрос, вы хотите больше транзита, или вы хотите, чтобы сюда больше ездили?", - в ответ обратился к оппозиции Ландсбергис.

Министр иностранных дел заявил, что всегда будет на той стороне, "которая хочет меньше России в Литве".

"Я понимаю, что вы (оппозиция) выбираете другую сторону", — сказал Ландсбергис.

Выступая от имени инициаторов интепелляции, лидер Демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис заявил, что внешняя политика при нынешнем правительстве стала непредсказуемой и определяется односторонними решениями министра иностранных дел или должностных лиц министерства.

"Внешняя политика еще никогда не казалась такой непредсказуемой или зависимой от личных или односторонних решений министра иностранных дел или должностных лиц МИД", - сказал Сквернялис.

Он также поднял вопрос о том, что означает ценностная политика, заявив, что неясно, каково содержание этих понятий, и что внешняя политика страны должна в первую очередь руководствоваться ее национальными интересами.

Во вторник Сейм приступил к рассмотрению интерпелляции Ландсбергису. После заслушивания ответов министра будет сформирована специальная комиссия, которая предлагает одобрить или не одобрить ответы.

Интерпелляция министру была инициирована Демократическим союзом «Во имя Литвы» совместно с другими оппозиционными фракциями с просьбой разъяснить перипетии транзита подсанкционных российских товаров в Калининград, обстоятельства открытия тайваньского представительства в Вильнюсе и ответить на вопросы о дипломатическом корпусе.

Оппозиция инициировала несколько обращений к членам этого кабинета министров, но все они провалились. Процедура интерпелляции Ландсбергису стала четвертой.

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