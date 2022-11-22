Новый прогноз: осадки прекратятся, но морозы не уйдут

Во вторник днем в Литве будет облачно с прояснениями.

Прояснения ожидаются на западе страны, на востоке будет пасмурно. Небольшой снег выпадет лишь местами, в основном на востоке. Днем будет 0–3 градуса мороза, чуть выше нуля будет у моря и на юге страны.

В среду ночью циклон уйдет, поэтому особых осадков не ожидается. Облака рассеются. Температура опустится до 3–8 градусов мороза.

В среду днем особых перемен не ожидается. Будет облачно, местами в облаках ожидаются прояснения. Особых осадков не ожидается. Днем будет от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

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