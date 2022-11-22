Офис президента: критических замечаний к проекту бюджета страны нет

Критических замечаний по проекту бюджета страны на будущий году у офиса президента нет, сказала главный советник президента по вопросам социально-экономической политики Ирена Сягаловичене. Особо важно то, что удалось договориться установить право брать взаймы до 3 проц. ВВП на проекты военной инфраструктуры в Литве, подчеркнула она.

"По сути критических замечаний у нас нет. Особо важный момент, если говорить уже о втором этапе бюджета, то есть нынешнем варианте бюджета, который вернулся из правительства. Президент предлагал, чтобы на проекты военной инфраструктуры, направленные на обеспечение принятия сил наших союзников по НАТО в Литве, были осуществлены соответствующим образом и с максимальной скоростью. Договорились предусмотреть право брать в долг до 3 проц. валового внутреннего продукта, если будут получены сверхплановые доходы, не нарушая уровень 4,9 проц. от ВВП", – сказала во вторник И. Сягаловичене "Жиню радияс".

"Удалось убедить как членов Сейма, так и правительство и это положение видим сегодня в проекте бюджета, который, надеемся, будет принят", – добавила она.

По мнению президента, этот проект бюджета является серьезным шагом вперед и большинство предложений руководителя страны было учтено уже в первом варианте проекта бюджета, отметила И. Сягаловичене.

"Президент сказал, что этот проект бюджета, который был представлен на первом этапе обсуждения, является серьезным шагом вперед. Большинство предложений руководителя страны были учтены уже в первом варианте проекта бюджета, Это компенсация электроэнергии и газа, повышение доходов жителей, пакет помощи бизнесу", – напомнила советник президента.

"В Сейме слышим много разных дискуссий и, несомненно, те предложения, которые рождаются в Сейме, должны быть обсуждены как с правительством, так и среди членов Сема и приняты решения, это составная часть демократического процесса., составная часть обсуждения бюджета. Сегодня важнейшие предложения президента, которые он представил перед формированием бюджета, учтены и это серьезный шаг вперед", – подчеркнула И. Сягаловичене.

Как уже сообщала ЭЛЬТА, Сейм во вторник окончательно определится о проекте госбюджета на будущий год – на прошлой неделе главный финансовый документ страны успешно прошел второе обсуждение и его осталось только принять.

В уточненном правительством проекте бюджета на 2023 год доходы должны составить 15,6 млрд. евро, расходы 18,6 млрд. евро, дефицит бюджета запланирован в 4,9 проц.

Правящие и оппозиция по-разному оценивают бюджет – партнеры по правящей коалиции называют бюджет качественным, подчеркивают планируемые в будущем году меры помощи жителям и бизнесу из-за высоких энергоцен, а также планируемое повышение доходов работникам различных областей, повышение минимальной месячной зарплаты, размера необлагаемых налогом доходов, пенсий и социальных пособий.

Оппозиция же считает, что доходы жителей в бюджете увеличиваются недостаточно, инфляция растет быстрее, поэтому их покупательная способность уменьшается, а меры поддержки неточны, так как предусмотрены не для наиболее чувствительных групп общества, а для всех жителей одинаково.

Перед окончательным голосованием Сейм еще будет голосовать за более чем 50 предложений парламентариев, зарегистрированных после уточнения бюджета. Общая стоимость этих предложений составляет около 600 млн. евро. Чтобы предложения были приняты, за них должна проголосовать хотя бы половина членов Сейма – 71.

Эти голосования состоятся во время вечернего заседания Сейма, перед которым парламентарии еще обсудят, одобрить ли законопроект о налоге на добавленную стоимость (НДС), предусматривающий льготный 9-проц. тариф НДС секторам питания, культуры, спорта и услуг проживания.

Инициаторы проекта стремятся также на неопределенное время ввести льготу НДС на услуги проживания для предприятий, посещение учреждений искусства и культуры, печатные и электронные книги.

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