Департамент миграции о приезжающих в Литву россиянах: они богаты и могут создать себе чистую биографию

После того как Россия начала войну в Украине, граждане РФ стали массово покидать родину. Часть россиян приехала в Литву, на данный момент россиянам выдано в два раза больше видов на жительство, чем в прошлом году. Однако директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте в интервью ru.Delfi.lt сказала, что Литва не очень привлекает россиян, поскольку в нашей стране нетолерантны к тем, кто поддерживает войну.

Практически все россияне обратились за видом на жительство в Литве и получили его: 3169 выданных документов и 6 отказов. В прошлом году россиянам было выдано 1625 видов на жительство.

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На первый взгляд может показаться, что каждому обратившемуся россиянину по его желанию выдают вид на жительство, но на деле это не так.

"Для того, чтобы получить возможность обратиться за видом на жительство, нужно пройти своеобразный отбор. Если уже можешь подать документ, значит, прошел проверку. Когда ты подал заявку на визу или вид на жительство поводом для отказа может быть лишь угроза нацбезопасности, общественному порядку или если выясняется, что человек прошел "фильтр", но по рассеянности подал не все документы. Поэтому отказов немного", – пояснила Гудзинскайте.



Большая часть приезжих – высококвалифицированные работники, сказала она. Глава департамента напомнила, что, когда началась война, министр экономики и инноваций пригласила в Литву российские компании. Когда в обществе поднялась волна возмущения, министр отозвала решение, но кое-кто успел им воспользоваться.

На напоминание, что в свое время были скандалы, например, в 2015 году вид на жительство получил российский мафиози Ахмед Евлоев, Гудзинскайте заметила, что из таких ошибок вынесли урок и появились новые "фильтры". Однако она подчеркнула, что полностью исключить такие ситуации сложно.

"Если человек хочет ввести нас в заблуждение, и у него для этого есть инструменты и деньги, он может нанять консультантов и создать себе чистую биографию, приехать и быть вне подозрений. И только после его приезда начинаешь замечать, чем он занимается. Только тогда все можно отследить и упразднить вид на жительство. Такие угрозы будут всегда, нет решения, как сделать, чтобы такого не было. Как не можешь сделать так, чтобы не было убийств. Ген убийцы не уничтожишь. Аналогично и здесь, нет такой системы, которая создала бы нулевой риск", – сказала Гудзинскайте.

На вопрос о кризисе нелегальных мигрантов собеседница сказала, что большинство даже получивших вид на жительство, уже покинули Литву, они уехали на Запад. Говоря о миграционных процессах в будущем, Гудзинскайте сказала, что видит лишь один путь – ужесточение политики. "Надо обращать внимание на причину бегства. Почему люди бегут? Если бегут от засухи, надо инвестировать в ирригационные системы, чтобы люди не бежали. В Европе физически нет столько места. Мы всю Африку в Европу принять не можем", – заметила она.

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