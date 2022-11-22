Премьер отстранила от должности подозреваемого в коррупции главу ветслужбы Сташкявичюса

Премьер-министр Ингрида Шимоните в понедельник подписала распоряжение об отстранении от должности главы Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) Мантаса Сташкявичюса, подозреваемого в коррупции, сообщили BNS в пресс-службе правительства.

"Отстранила. Для увольнения требуется оценка юридической практики. Юристы работают", — прокомментировала BNS Шимоните.

Служба спецрасследований (ССР) сообщила в понедельник, что проводит досудебное расследование по подозрению в коррупции в ГПВС, глава учреждения Мантас Сташкявичюс входит в число подозреваемых в различных коррупционных деяниях, он и еще три человека в воскресенье были арестованы. В числе подозреваемых - нынешние и бывшие руководители ГПВС.

Статьи по теме: По подозрению в коррупции задержан глава ветеринарной службы Сташкявичюс

По данным ССР, представители службы, "возможно, действуя совместно с другими лицами, вымогали взятки у хозяйствующих субъектов".

Правительство назначило победившего на конкурсе Сташкявичюса руководителем ГПВС в апреле прошлого года, до этого он работал заместителем директора того же учреждения.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!