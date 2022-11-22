Партия труда утвердила своих кандидатов в мэры

В воскресенье совет Партии труда утвердил список кандидатов в мэры, среди которых и фамилии четырех членов Сейма.

На пост мэра Вильнюса будет претендовать член Сейма Ева Качинскайте-Урбонене, Кедайнского района – Виктор Федоров, Тельшяйского района – парламентарий Валентинас Букаускас, Мариямполе – Вайда Гирайтите-Юшкявичене. В совете также была представлена ​​программа муниципальных выборов, сообщается в пресс-релизе.

"Хочу поблагодарить всех людей, руководителей регионов, председателей партийных отделений, которые согласились баллотироваться, пожертвовать своим драгоценным временем на ближайшие месяцы, а кому повезет – несколько лет, пока длится срок полномочий мэров. Я искренне благодарю всех вас", - сказал председатель Партии труда Андрюс Мазуронис, подчеркнув, что эти выборы пройдут в очень трудное время, так как на Литву навалилось нескольких кризисов, а общество расколото.

"Преступная бездеятельность и некомпетентность нынешнего правящего большинства дает нам много стимулов быть активными, громко говорить о пороках и, конечно же, представлять свою позицию. Несмотря на то, что правящие не вступают абсолютно ни в какой диалог, мы очень сильны в плане содержания наших идей. К сожалению, нас не всегда слышат", - сказал на заседании совета лидер партии А. Мазуронис.

По словам А. Мазурониса, для победы крайне важно доверять себе и своим соратникам, верить в свои силы, не бояться признавать свои сильные и слабые стороны, иметь четкие цели и идеи.

Пока кандидаты выдвинуты в 33 самоуправлениях страны. Кандидаты в мэры на муниципальных выборах 2023 г. в самоуправлениях Биржайского района, Юрбаркского района, Молетского района, Паланги, Ширвинтского района, Тракайского района, Таурагского района и Шальчининкского района должны быть утверждены до 2022 года.

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