Рождество в Вильнюсе: елка будет в форме торта с 700 свечами

Фестиваль зимних праздников в столице Литвы начнется 26 ноября, а сегодня была раскрыта идея художественной композиции вильнюсской елки и программа мероприятий.

В программе – Рождественский городок, Рождественский поезд, каток 2.0 во дворе бывшей Лукишкской тюрьмы (с 18 ч. 1 декабря), Международная рождественская ярмарка, Новогодний вечер с впечатляющей инсталляцией на колокольне, Рождественский забег, зажжение огней на елках в разных староствах.

Зажжение огней на елке состоится вечером 26 ноября. Начало программы в 19 ч.

Главная елка порадует художественным решением – пригласит отметить 700-летие города. Елка в этом году станет трехэтажным тортом с 700 свечами.

Рождественский городок выйдет за пределы Кафедральной площади – он будет не только у елки, но и на площади им. Винцаса Кудирки и в сквере Одмину. Рождественский городок будет действовать с 26 ноября до 1 января.

Рождественский поезд будет курсировать с 26 ноября до 8 января. Остановка поезда, на ул. Швянтарагё, 4 (трасса ул. Швянтарагё, Пилес, Диджёи, Вокечу, Доминикону, Университето и Швентарагё). Стоимость билета 3 евро. Бесплатно смогут ездить дети ростом меньше 90 см. Поезд будет ездить каждые полчаса: с понедельника по четверг и в воскресенье с 12 до 20 ч., а в пятницу и субботу с 11 до 22 ч.

В кафе Mano guru на ул. Вильняус будет находиться резиденция Деда Мороза. С 26 ноября до 7 января гномики будут заниматься с детьми выпечкой и украшением печенья, делать свечи и угощать детей чаем.

Мероприятия в староствах: https://www.kaledossostineje.lt/lt/kaledos-vilniaus-bendruomenese/.

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