Правительство рассмотрело новейшие предложения членов Сейма по бюджету, одно из них было одобрено

В понедельник правительство рассмотрело и одобрило проект постановления Министерства финансов относительно предложений членов Сейма, зарегистрированных после второго обсуждения бюджета на 2023 г. в Сейме в прошлый четверг.

После того, как правительство в минувшую среду уточнило бюджет, парламентарии индивидуально или в группах зарегистрировали более 50 новых предложений, общая сумма которых составляет около 0,6 млрд. евро.

Правительство одобрило только предложение группы правящих и оппозиционных парламентариев о выделении дополнительно 3,6 млн. евро для обеспечения выполнения функций Союза стрелков.

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Частично также одобрено предложение Казиса Старкявичюса уточнить перечень нужд, на которые Министерство финансов может занимать средства от имени государства, при условии, что это может быть сделано для повышения безопасности железнодорожного движения, если для этого недостаточно средств из-за прекратившихся грузопотоков из Беларуси и России.

Остальные предложения правительство предложит Сейму не одобрять.

Бюджет на 2023 г. Сейм будет утверждать во вторник после обеда. В этом году он принимается раньше, а не в середине декабря, как обычно.

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