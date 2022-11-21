Президент Литвы поздравил Джо Байдена с 80-летием

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа поздравил президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена с 80-летием.

По случаю почетного юбилея глава государства пожелал Дж. Байдену крепкого здоровья, решимости и всяческих успехов в достижении поставленных целей и продолжении работы на благо народа своей страны, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

"Я ценю Ваше участие и личный пример в консолидации всесторонней поддержки Украины в ее борьбе за свободу. Лидерство США в сохранении мира в Европе необходимо как никогда. Литва полна решимости работать вместе для укрепления трансатлантических связей и подтверждения их незаменимости", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что ждет приезда главы США на саммит НАТО в Вильнюсе в июле следующего года.

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