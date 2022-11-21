В Бельмонтасе можно увидеть идущих на нерест лососей

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В Бельмонтасе (Вильнюс) можно увидеть идущих на нерест лососей. Жителей приглашают приехать и увидеть рыб своими глазами! Люди в местах скопления лососей также отпугивают браконьеров.