Результаты опроса: жители не намерены читать книгу мэра Вильнюса

Неделю назад мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сообщил о том, что выйдет его книга с беседами с людьми, работающими над изменением городов, о вызовах лидерства, опыте осуществления реформ в Вильнюсе и полученных уроках. Портал MadeinVilnius.lt спрашивал у своих читателей, будут ли они читать книгу мэра. Результаты опроса удивили.

70% вильнюсцев не будут читать эту книгу, они считают, что она этого не стоит. Еще 11% ответили, что этот вопрос их не интересует.

Всего 12% участников опроса сказали, что прочитают книгу и надеются, что она будет интересной. 7% прочитали бы книгу, если бы она была бесплатной.

"У меня есть хрупкая надежда на то, что чтение этих страниц или по крайней мере их перелистывание кому-нибудь поможет собраться с мыслями, предложит идеи, позволит найти что-то новое, что даже вдохновит на новые амбиции или просто порадует. Я хотел рассказать, как функционирует город – как реально происходят перемены, и почему иногда бывают промахи", - признается мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс на страницах книги "Мэр и город".

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