Литва планирует увеличить численность военных, участвующих в международных операциях НАТО

Литва планирует увеличить количество военных и гражданских лиц, которые могут участвовать в международных операциях.

Согласно декрету президента Литвы Гитанаса Науседы, в следующем году для участия в международных операциях НАТО могут быть направлены до 440 литовских военных и гражданских служащих системы обороны, а в 2024 году — до 541 человека.

В действующем в настоящее время постановлении Сейма предусмотрены цифры, которые меньше на сотню человек.

Также предлагается увеличить количество военных и гражданских лиц, причисленных к Объединенным экспедиционным силам, до 160 человек, для участия в международных операциях, проходящих на территориях государств-членов НАТО и Евросоюза. Сейчас это число составляет 142.

Окончательное решение по этим показателям принимает Сейм, они обновляются каждые два года по предложению президента.

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