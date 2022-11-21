Инфляция доказала, что две Литвы все же существуют: разница в зарплатах впечатляет

Инфляция опять напомнила, что существуют две Литвы, неравенство зарплат в нашей стране самое большой, по сравнению с другими странами Балтии.

В деревне жизнь достаточно скромная, сказал LNK житель Паневежского района.

"В бары не ходим, стараемся не ходить, достаточно магазинов", – сказал он.

Другой заметил, что если готовить дома, то удается прожить за меньшие деньги.

Но в столице ситуация иная. Разницу между Вильнюсом и другими регионами страны выявила рекордная инфляция.

"Она автоматически повышает неравенство доходов, неравенство качества жизни", – сказал LNK экономист Жигимантас Маурицас.

По данным Департамента статистики, в прошлом году в Вильнюсе только оборот розничной торговли составил больше трети всего оборота Литвы. Например, среднестатистический вильнюсец в магазинах потратил почти 8500 евро. Между тем затраты жителей Паневежского района были в 4 раза меньше – почти 2000.

"Мы можем утверждать, что существует не одна Литва. Практически вся концентрация, если говорить о розничной торговле, доходах людей – это Вильнюсский округ. Но, я думаю, что, скорее, Вильнюс", – сказал LNK представитель фракции демократического союза "Во имя Литвы" Альгирдас Буткявичюс.

"Я думаю, что Литва такая маленькая, что делить ее на регионы несправедливо. Ведь неважно, где - в Каунасе, Вильнюсе, Утене или Скуодасе, цены в магазинах той или иной сети практически одинаковые", – сказал LNK глава Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус.

Но зарплаты разные.

"На самом деле разница в зарплата велика. Чем дальше от Вильнюса, тем больше разница", – сказала представитель CVONLINE.LT Рита Каравайтене.

Эксперты Службы занятости сказали, что, по сравнению с Вильнюсом, в Каунасе зарплаты в среднем на 15% меньше, а в Клайпеде – на 1/5.

"В других регионах уже получается на 30% меньше. И есть антилидер – Утенский регион, где зарплаты больше чем на 30% меньше чем в Вильнюсе", – сказала Каравайтене.

Кроме того, у вильнюсцев, которые больше зарабатывают, есть больше возможностей экономить. Например, отказаться от ресторанов и купить экономичный автомобиль.

"Люди, которые живут от зарплаты до зарплаты, большую часть средств тратят на самое необходимое: еду, коммунальные услуги", – подчеркнул Маурицас.

По данным Департамента статистики, средняя зарплата в Вильнюсе во втором квартале этого года составила чуть больше 2000 евро "на бумаге". Это на 250 евро больше средней по стране зарплаты. Самая низкая средняя зарплата в Зарасайском районе на 800 евро меньше, чем в Вильнюсе.

"В Литве разница между самой высокой и самой низкой зарплатой самая большая, по сравнению с другими странами Балтии", – заметил Маурицас.

Уже давно ставили вопрос, не превратиться ли остальная часть за исключением столицы Литвы, в большую деревню.

"Об этом уже предупреждала даже Еврокомиссия. Инвестиции в Вильнюсском округе составляют почти 90%. Я не разделяю инвестиции из-за рубежа и местные", – сказал Буткявичюс.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте призвала не забывать, что в Каунасе и Клайпеде работают промышленные предприятия, которые платят большие зарплаты.

"Мы стремимся к большему равенству в Литве", – подчеркнула она.

За год зарплаты в Литве в среднем выросли на 14%. Но это в среднем, есть такие зарплаты, которые не только не растут, но даже уменьшаются.

"Есть немало работников, зарплаты у которых не выросли. Есть небольшая часть людей, у которых зарплаты даже снизились, особенно, если смотреть на разные премии. А есть работники, зарплаты у которых поднялись больше, чем средние по Литве", – сказал Маурицас.

За год больше всего выросли зарплаты в Каунасе, меньше всего – в Утенском, Таурагском и Мариямпольском округах.

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