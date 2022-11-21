В Вильнюсе мужчина ограбил женщину в ее же машине

В воскресенье в Вильнюсе мужчина ограбил женщину в ее же машине.

Полиция информировала, что в 16.30 ч. в Вильнюсе, на ул. Геросёс Вильтес, в стоявший у обочины автомобиль Volvo V70, за рулем которого сидела женщина (1983 г.р.), сел мужчина, который, угрожая каким-то предметом (приставил его к боку женщины и закрыл ей рукой рот), забрал у женщины телефон и 25 евро и потребовал отвезти его на ул. Укмергес.

Мужчина вышел у магазина Senukai на ул. Укмергес и ушел.

Нанесен материальный ущерб – 625 евро. По факту ограбления ведется расследование.

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