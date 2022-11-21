Президент "Линава": нас удовлетворила бы вдвое большая квота на трудоустройство водителей

Квоты, выделяемые Минтруда и соцзащиты, позволяющие трудоустроить 16 тысяч работников не из стран Евросоюза, недостаточны, сказал президент Литовской национальной ассоциации перевозчиков автомобилями "Линава" Ромас Аустинскас. По его словам, "Линаву" удовлетворила бы квота, позволяющая трудоустроить около 30 тыс. человек.

"Однозначно нам этого мало. Думаю, увеличив это число вдвое, оно было бы достаточно нормальным, около 30 тысяч. Поскольку визы выдаются на 2-3 года, вероятно, что часть работников останется и продлит визу, и будет работать два года, так что около 30 тыс. было бы совсем хорошо", – сказал в понедельник Р. Аустинскас "Жиню радияс".

По его словам, еще лучше было бы, если бы квоты вообще не регламентировались, но он понимает политику государства: в Литве много безработных, поэтому не хотят завозить рабочую силу из третьих стран.

"Пытались оплатить учебу, чтобы приобрели профессию водителя, квалификацию, но не нашлось желающих, их было очень мало. Работать водителем сегодня сложно, очень ответственно и не романтично", – сказал президент "Линава".

В Литве работать водителями остались украинцы, белорусы, но больше всего водителями в Литве работают выходцы их стран Средней Азии.

"Осталась часть украинцев, которые каким-то образом имели визы и остались, хотя по закону своей страны должны были вернуться и защищать родину. Есть еще немного белорусов, новых мы не можем трудоустроить. И сейчас основные наши водители, привезенные нами, из государств Азии: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия", – пояснил Р. Аустинскас.

"У нас есть различные планы обучения, подготовки водителей, но не все хорошо получается", - заключил он.

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