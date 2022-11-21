В прошлом году в Литве зарегистрировано 2502 электромобиля

Электромобили, зарегистрированные в Литве в прошлом году, составили только 2,22 проц. всех зарегистрированных автомобилей. И хотя Литва в этом отношении сильно отстает от других европейских стран, эксперты утверждают, что положение вскоре должно меняться из-за быстро растущего вторичного рынка электромобилей, говорится в сообщении для печати.

"Уже сегодня можно приобрести по вполне доступной цене – от 17 до 25 тыс. – бывшие в употреблении автомобили, которые могут проехать в городе 150–200 км. И на вторичном авторынке таких электромобилей с каждым днем появляется все больше. И в прошлом году, и в этом на нашем сайте было размещено примерно по 500 объявления о продаже электромобилей", – говорит руководитель портала Autogidas.lt Эвалдас Нарбунтовичюс.

По его словам, если ездить в основном в городе, достаточно и самого дешевого сейчас на рынке электромобиля - Nissan Leaf стоимостью от 6 до 10 тыс. евро.

По данным "Регитры", в 2021 г. бывших в пользовании электромобилей (и чистых, и заряжаемых гибридов) зарегистрировано больше, чем новых. В прошлом году в Литве зарегистрировано 1155 новых чистых электромобилей и 1347 неновых. Парк заряжаемых гибридных автомобилей пополнили 402 новых и 935 бывших в употреблении транспортных средства.

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