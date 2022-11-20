В понедельник президент Литвы созывается Госсовет по обороне

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник созывает Государственный совет по обороне, подтвердил BNS его представитель по связям с общественностью Ридас Ясюлёнис.

Он сообщил, что на заседании будут обсуждаться, в том числе, усиление противовоздушной обороны (ПВО) Литвы и региона, военная и невоенная помощь Украине.

О ПВО стали больше беспокоиться после того, как в Польше, недалеко от границы с Украиной, во вторник вечером упавшей ракетой были убиты двое местных жителей. В этой связи повышен уровень боеготовности частей ПВО литовской армии.

Вашингтон и Варшава считают, что ракету запустили украинские силы, защищаясь от атак Кремля, но Запад отмечает, что окончательная ответственность за инцидент по-прежнему лежит на Москве.

Президент Литвы ранее заявлял, что вопрос о передаче Украине гаубиц PzH 2000 и зенитно-ракетных комплексов NASAMS должен будет решить Государственный совет по обороне. Это вопрос рассматривается по просьбе Украины.

Критики утверждают, что передача вышеупомянутого оружия подорвет недавно приобретенный оборонный потенциал Литвы.

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