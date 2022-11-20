Оставленный на обочине в Вильнюсе автомобиль поднял на ноги сотрудников "Араса"

Полицейских заинтересовал автомобиль, оставленный на обочине в Вильнюсе. После проверки того, что можно было увидеть через открытые окна автомобиля, полицейские вызвали сотрудников "Араса" для более тщательного осмотра.

19 ноября, около 5.05 утра в Вильнюсе, на ул. В. Петарё, во время патрулирования сотрудники полиции заметили на обочине автомобиль Dodge Grand Caravan, у которого были открыты окна и включена аварийная сигнализация.

Подойдя к машине, они заметили предмет, похожий на ручную гранату. Был введен план "Щит".

Когда прибыли сотрудники "Араса", они определили, что найденный предмет является макетом ручной гранаты.

Обстоятельства выясняются.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!