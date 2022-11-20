Полиция представляет новую меру: за это нарушение могут конфисковать автомобиль

Полиция Литвы отвоевала дополнительную меру наказания для водителей, пойманных без прав. Теперь за второе такое нарушение у них могут конфисковать автомобили. Раньше такие "водители" садились за руль даже после нескольких штрафов, достаточно было просто заплатить.

Начальник дорожной полиции Литвы Витаутас Грашис прокомментировал LNK новый порядок.

"Я думаю, что все эти изменения в очередной раз заставят водителей, ведущих себя безответственно, задуматься о риске ответственности за нарушения ПДД, заставят их больше внимания уделять правилам дорожного движения.

У полиции, конечно, нет цели конфисковать как можно больше автомобилей и выписать как можно больше штрафов. Наша цель — сделать дороги максимально безопасными и чтобы эти так называемые "водители" не представляли опасности для окружающих", — сказал начальник Дорожной полиции Литвы В. Грашис.

По его словам, с 1 ноября факт, что человек повторно ездит без прав, может повлечь за собой конфискацию его автомобиля. По словам В. Грашиса, это изменение должно насторожить водителей и побудить не нарушать ПДД.

"Мы считаем, что это побуждает к соблюдению правил дорожного движения. Может быть, будут больше думать о совершенном правонарушении. Речь также идет о неоднократном хулиганском вождении. До 1 ноября действовал штраф, после этого будет возможность конфискации транспортного средства.

Это также вызвано тем, что автомобиль, купленный очень дешево, может быть конфискован, и человек понесет не только денежный штраф, но и материальные убытки от потери транспортного средства", - говорит начальник дорожной полиции Литвы В. Грашис.

Он сказал, что большая ответственность ждет и тех, кто уклоняется от указания того, какое лицо управляло транспортным средством.

"Было выгодно не сообщать, чтобы получить небольшой штраф. Но изменения в законе таковы, что теперь это невыгодно, ждет довольно большой штраф", - сказал LNK В. Грашис.

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