Экономист удивлен скачком цен на продукты в Литве

Статистические данные показывают, что Литва входит в число стран, переживших самый большой ценовой шок. И хотя для этого есть логичные аргументы, главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис заметил, что были и странные скачки цен. Не исключено, что существовала благоприятная среда для повышения цен предпринимателями. Что касается прогноза на следующий год, то хотя инфляция и снизится, это не будет означать, что покупать товары станет легче.

Когда в октябре годовая инфляция в Литве достигла 23,6%, экономисты назвали это пиком роста цен. Н. Мачюлис сказал Delfi, что, глядя на месячные данные, уже видна тенденция к снижению. В сентябре годовая инфляция достигла 24,1 процента.

“В первом полугодии этого года цены увеличивались более чем на 2 процента каждый месяц. Сейчас, за последние 4 месяца, этот рост составляет около 1 процента. Мы видим, что таких огромных ценовых скачков больше нет.

Достигнут ли пик? Все внешние факторы говорят о том, что причин для такого роста цен больше нет, мы должны даже увидеть снижение цены на некоторые товары. Например, доставка из Китая была очень дорогой во время пандемии, когда были сбои в цепочке поставок, но сейчас цены упали на 75% по сравнению с пиком, достигнутым прошлым летом. Падение огромное, потребители этого еще не видят. (…) Если смотреть на цены на сырье, начиная от промышленных металлов и заканчивая продовольственным сырьем, пик цен был достигнут, когда началась война в Украине, а сейчас сырье подешевело”, — прокомментировал экономист.

На вопрос, смогли ли предприниматели поднять цены, потому что сами потребители продолжали покупать, несмотря на огромные суммы, экономист предположил, что, возможно, в этом году так и было. С одной стороны, цены на сырье и боязнь дефицита давили на цены, а с другой стороны, был очень сильный спрос. Иными словами, для предпринимателей создана исключительно благоприятная среда для повышения цен.

“Что невероятно, даже сейчас мы видим среднегодовую инфляцию около 20 процентов, потребление и розничные продажи снизились, может быть, на 1-2 процента по сравнению с прошлым годом. В первом полугодии мы по-прежнему наблюдали очень быстрый рост потребления.

Nerijus Mačiulis Foto: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Действительно, в такой среде, когда сырье и энергоресурсы дорожают, но при этом у потребителей есть деньги, уровень безработицы низкий, настроение хорошее, действительно была благоприятная среда для очень быстрого повышения цен, и это обернулось инфляцией, превышающей 20% во всех странах Балтии”, — комментирует Н. Мачюлис.

Удивил рост цен на продукты

По данным Евростата, инфляция в Европе в сентябре достигла 10%, а в Литве — 22,5%. Самая высокая инфляция — в Эстонии — составляет 24 процента. Латвия оказалась на третьем месте.

Аналогичная ситуация была в октябре. Как сообщил Евростат, инфляция в Литве достигла 22,1% и была второй по величине в ЕС, в Эстонии она достигла 22,5% и была самой высокой, а в Латвии - 21,7% и была на четвертом месте. На этот раз Венгрия оказалась на третьем месте.

Во всем ЕС цены росли в среднем на 11,5 процента в год, а только в еврозоне — на 10,6 процента. Н. Мачюлис объясняет такую ​​разницу в ценах ростом заработной платы.

“Основная причина — рост затрат на оплату труда. Если мы посмотрим на еврозону, то средняя заработная плата увеличивается на 4-5 процентов, в зависимости от того, в какой стране. В Литве средняя заработная плата в частном секторе в этом году выросла на 16%, во всех секторах — примерно на 14%. Это во многом объясняет этот инфляционный разрыв. Если в еврозоне 5%, то здесь 16%.

Этот год был исключительным, поскольку все возросшие затраты на оплату труда нашли отражение в окончательных ценах. Глядя на инфляцию услуг, цены выросли примерно на 12 процентов. Основная причина инфляции — рост цен на товары, цены растут более чем на 20 процентов”, — отметил экономист.

По его словам, именно при изучении цен на продукты питания можно увидеть странные ценовые скачки.

“Есть вполне объективные причины, по которым некоторые товары подорожали вдвое. Например, срыв поставок нефти из Украины, которая является одним из основных поставщиков в мире. Отсутствие этих товаров привело к росту цен, но во многих случаях мы были удивлены резким скачком цен на продукты питания в Литве.

В среднем продукты питания в Литве дорожали на 33 процента в год. Частично этому способствовал энергетический кризис и рост стоимости рабочей силы, но я не знаю, можно ли сказать, что это полностью объясняет рост цен на продукты. (…) Мы видим странные скачки цен во всех сетях. Например, скачок закупочных цен на молоко был одним из самых больших в ЕС. Может, потому, что раньше они были низкими, может, молока действительно не хватает, но скачок цен действительно большой”, — прокомментировал экономист.

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