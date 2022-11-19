Жители и гости столицы в выходные дни должны посетить Старый город Вильнюса, где уже чувствуется дух Рождества: Пассаж Сенаторю, улица Стиклю и другие места украшены праздничными атрибутами.

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas
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Вильнюсцы увидели, какой в этом году будет главная рождественская елка

На улице Стиклю, как и всегда, с приближением Рождества появляется множество крошечных елок, а пассаж Сенаторю встречает яркими огоньками и большой уютной елкой.

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

26 ноября на Кафедральной площади зажгут главную елку Вильнюса, также столица пригласит на ставшую уже традицией рождественскую ярмарку.

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