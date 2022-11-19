Золотой век для работников подходит к концу: было бы наивно ожидать более высокого роста зарплат

Изменения можно наблюдать и на рынке труда: если раньше работник мог свободно выбирать, где и за сколько работать, то сейчас количество ищущих работу увеличивается и больше выбирают предприятия. Эксперты рынка труда пока не видят причин для беспокойства, но интерес к работе за границей немного растет.

Не видят причин для беспокойства

Уровень безработицы в Литве незначительно вырос и в настоящее время составляет 8,3%, по состоянию на 1 ноября увеличивается и число лиц, ищущих работу. 144,6 тыс. человек зарегистрированы в службе занятости, т.е. то есть на 1,8 процента больше, чем месяц назад. Количество зарегистрированных вакансий снижается уже несколько месяцев подряд. Однако директор Службы занятости (СЗ) Инга Бальнаносене пока не видит тревожных тенденций.

“Анализ показывает, что особо тревожных признаков на рынке труда пока нет. Наблюдается небольшой рост безработицы – по сравнению с сентябрем она увеличилась на 0,2 процента, но по сравнению с прошлым годом значительно ниже.

На рынке труда преобладает сезонность, каждый год осенью, после окончания летних работ, количество ищущих работу в СЗ увеличивается, и соответственно уменьшается предложение вакантных рабочих мест, так как сокращается предложение сезонных рабочих мест. Бизнес, ориентированный на летний и весенний сезоны, немного затихает и до нового года наблюдается небольшое замедление рынка труда и рост числа соискателей. После нового года тенденции возвращаются к положительным нормам, и кривая снова растет”, — прокомментировала она.

Однако она считает, что к концу года показатели безработицы ухудшатся, а в следующем году останутся стабильными: “До конца года безработица точно будет неуклонно расти. В следующем году снижение будет не таким быстрым, как в 2018-2019 годах, когда рынок труда очень быстро активизировался после Нового года, мы прогнозируем более умеренное снижение безработицы”.

По словам И. Бальнаносене, опросы работодателей пока не указывают на планируемые увольнения.

“Пока мы готовим опросы работодателей в регионах, их настроения не слишком пессимистичны, хотя наблюдается замедление и нестабильность, энергетические проблемы и геополитическая ситуация сдерживают часть предприятий или их запланированное расширение. Но по опросам мы не видим планов по сокращению работников. Возможно, ожидается, что их примут меньше, чем предполагалось в начале года", - представила ситуацию глава Службы занятости.

Рынок больше не только на стороне работников

Юрате Недзинскене, менеджер рекрутинговой компании Headex, говорит, что количество соискателей на рынке растет. Их ожидания растут, люди ищут лучшую и более высокооплачиваемую работу.

“По сравнению с началом года количество кандидатов увеличилось. Тенденция не исключительная, но надо иметь в виду экономическую ситуацию — люди обеспокоены, они больше настроены на то, чтобы обезопасить себя, иметь доход и работу”, — отмечает собеседница.

По ее словам, немного меняется баланс потребности в сотрудниках со стороны бизнеса: “Если все эти годы рынок был однозначно на стороне кандидата или работника, и у них было больше возможностей для выбора, потому что всем предприятиям , без исключения, не хватало людей, <...> но есть определенные предприятия и рабочие места, которых уже нет”.

Романовскис: ситуация лучше, чем ожидалось

Президент Конфедерации предпринимателей Литвы (КПЛ) Андрюс Романовскис говорит, что ситуация на рынке труда не так плоха, как ожидалось в сентябре. В некоторых отраслях проблема нехватки кадров остается крайне актуальной.

“В некоторых секторах наблюдается спад, но в других, таких как транспортный сектор, наблюдается нехватка рабочей силы. Среднестатистически цифры замедления есть, но если углубиться в отдельные отрасли, то мы видим, что те, которые меньше ощущают последствия энергетическия кризиса, особенно связанные с ценами на электроэнергию и газ, не замедляются и потребность в работниках остается . Скажем, квота на иностранцев — сколько государство позволяет ввозить рабочих из-за рубежа — уже в сентябре в транспортной сфере была израсходована.

В сентябре мы говорили, что будет очень плохая ситуация, но это, наверное, связано с пакетами энергетической поддержки правительства, которые сняли напряжение. Посмотрим, что будет дальше”, — говорит представитель бизнеса.

Собеседник уверяет, что бизнес не будет экономить за счет сотрудников — планов увольнять сотрудников или урезать им зарплату пока нет.

“Тем не менее, я бы хотел, чтобы бизнес в первую очередь сокращал операционные расходы, не связанные с сотрудниками, потому что очевидно, что сотрудники являются самым большим активом. Промышленность, в частности, понимает, что энергетический кризис — явление временное, поэтому вернуть рабочих, особенно квалифицированных, гораздо сложнее. Я предполагаю, что все-таки сокращение заработной платы или увольнение работников — крайняя и последняя мера, о которой работодатель думает в первую очередь”, — считает А. Романовскис.

Однако президент КПЛ считает, что золотой век для работников уже закончился, поэтому ожидать такого роста заработной платы, какой мы наблюдаем в последние годы, было бы наивно.

“Без сомнения, золотого века больше не будет. Трудно предсказать, как мы будем жить зимой, но я бы очень сдержанно относился к прогнозу повышения заработной платы. Повышение минимальной заработной платы на 15% со следующего года неизбежно окажет влияние, но, вероятно, только в той мере, в какой государство административно обязывает работодателей, но в этой экономической ситуации было бы наивно возлагать большие надежды”, — сказал он.

Служба занятости не замечает снижения заработной платы.

“Наоборот, там, где ощущается нехватка рабочих и спрос остается высоким, предлагаемая месячная заработная плата немного выше, чем раньше. За действительно квалифицированный труд заработная плата не снижается, а неквалифицированный труд остается, как был, - за неквалифицированный труд предлагается в среднем чуть больше минимальной зарплаты”, - отмечает И. Бальнаносене.

Разница в зарплатах между работающими за границей и в Литве сокращается

Наблюдается и другая тревожная тенденция – рост эмиграции. Только в этом году Литву покинуло 24 тысячи литовцев – это в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Департамент статистики.

Однако собеседник не замечает чрезмерного увеличения потока уезжающих на заработки, но интерес к работе за границей понемногу растет. Рекрутинговая компания работает с голландским, немецким и бельгийским рынками. Большинство вакансий, предлагаемых здесь, связаны с логистикой, складами, производственными компаниями и обслуживанием клиентов.

“Иностранные работодатели любят и ценят литовских сотрудников, они популярны, ценятся за качество работы, компетентность и надежность. По разным причинам литовцы становятся относительно дорогими, особенно для неквалифицированной работы, или большинство литовцев больше не хотят выполнять такую ​​работу. Это тоже тренд”, — говорит Ю. Недзинскене.

По ее словам, разница в зарплате за одну и ту же работу за границей и в Литве уменьшается: “Здесь растет средняя, ​​минимальная зарплата, в Литве растет зарплата, но факт в том, что эти различия есть: в Германии и Нидерландах средняя зарплата неквалифицированного рабочего составляет 1500-2000 евро на руки, когда в Литве - около 800-900 евро.

Но разве в два раза? Я думаю, это зависит от множества вещей, надо понимать, что хоть люди и зарабатывают больше, но у них есть определенные затраты - расходы на проживание, они не живут с семьей, разные налоговые базы, много нюансов, так что эта цифра не обязательно показывает такую ​​разницу", - отмечает интервьюер.

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