В Вильнюсе пьяный водитель стал причиной аварии: пострадали три человека

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Вильнюсе поздно вечером в пятницу.

По предварительным данным, в 21.40 поступило сообщение о том, что на улице Жигиманту столкнулись два автомобиля: “Лексус” и “Тойота”.

Сообщается, что в аварии пострадали три человека, которые ехали на “Лексусе”. Столкновение могло произойти, когда водитель “Тойота”, выезжая с прилегающей дороги, не пропустил “Лексус”, который ехал по главное.

Выяснилось, что водитель “Тойоты” был пьян (1,83 промилле).

По предварительным данным, пьяный водитель выехал из двора, куда разрешен въезд только транспортным средствам сотрудников Литовского государственного симфонического оркестра (ЛГСО).

Должностные лица выясняют обстоятельства инцидента.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!