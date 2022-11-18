"Каток" на дороге Каунас-Вильнюс: один автомобиль перевернулся

В пятницу из-за снега и мороза дороги в Литве превратились в "катки". Сообщается, что на дороге Каунас-Вильнюс произошло несколько ДТП.

Очевидцы сообщили, что на дороге Каунас-Вильнюс, не доезжая до Жежмаряй, произошло несколько ДТП.

Сообщалось, что одно транспортное средство перевернулось на бок прямо посреди дороги, а другое съехало с дороги.

Каунасская полиция информировала, что на дороге A1 из-за скользкого покрытия произошло несколько ДТП.

Сообщается, что в 15.30 ч. На дороге Каунас-Вильнюс, в Кайшядорском районе, с дороги съехал и перевернулся микроавтобус. Водитель (1998 г.р.) был трезвым, он не пострадал.

Второе ДТП произошло около Румшишкес. Сообщается, что автомобиль Chevrolet перевернулся на бок. Люди в ДТП также не пострадали.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!