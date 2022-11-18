Успасских не собирается баллотироваться в мэры столицы: не думаю, что меня кто-то переубедит

После того, как парламентарий Айдас Гедвилас покинул ряды Партии труда, председатель партии Андрюс Мазуронис намекнул на намерение предложить бывшему лидеру партии, европарламентарию Виктору Успасских стать кандидатом от "трудовиков" на пост мэра Вильнюса. Однако сам В. Успасских утверждает, что таких намерений у него нет.

"Я действительно не думаю (стать кандидатом – ЭЛЬТА) и действительно не думаю, что кто-то сможет меня переубедить", - сказал политик, отметив, что основная причина – нехватка времени.

"У меня нет времени. Чтобы баллотироваться в мэры, нужно много работать, это не так просто. У меня много других запланированных дел, и у меня просто нет возможности их не согласовать", - прокомментировал "трудовик".

Оппозиционная Партия труда вынуждена искать нового кандидата на пост мэра столицы после того, как примкнувший к ним не так давно А. Гедвилас заявил о выходе из рядов партии. Его называли одним из самых реальных претендентов на то, чтобы стать кандидатом на выборах мэра столицы от "трудовиков". В качестве причины своего ухода А. Гедвилас называет аудиозапись, на которой, по словам политика, новый лидер партии нехорошо отзывается о нем даже не при коллегах по партии, а при конкурентах. По словам В. Успасских, эта ситуация станет уроком на будущее.

"Как урок на будущее, следует меньше болтать. Я всем членам своей фракции говорил никогда не говорить о членах своей команды, особенно оппонентам, потому что это испортит командную игру, командные решения. Но ничего страшного в этом нет, видимо, А. Гедвилас более чувствительный человек, поэтому так и произошло, но так случается везде", - прокомментировал бывший лидер партии.

Отказавшись баллотироваться на пост мэра Вильнюса, В. Успасских считает, что наиболее реальным кандидатом может быть его коллега по партии Ева Качинскайте-Урбонене.

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