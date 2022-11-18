LTG Infra готовится к проектированию участка Rail Baltica от Вильнюса до Каунаса

Ответственное за проект Rail Baltica в Литве дочернее предприятие "Литовских железных дорог" (Lietuvos gelezinkeliai, ЛЖД) LTG Infra готовится к реконструкции участка Вильнюс-Каунас, который будет включать в себя Каунасский железнодорожный вокзал, Вильнюсский узел и региональные станции в Кайшядорисе и Вевисе. Предприятие начало консультации с участниками рынка.

LTG Infra планирует, что конкурсы на проектирование этих объектов будут объявлены еще в этом году, а договоры с победителями будут подписаны во втором или третьем квартале 2023 года.

По словам менеджера по реализации проекта Rail Baltica LTG Infra Мантаса Каушиласа, Вильнюсский узел будет включать в себя проектирование пассажирских вокзалов Вильнюса, Вильнюсского аэропорта и Лентвариса, а также Вильнюсского интермодального терминала, дорог для грузовых поездов, а также соединительных и подъездных дорог.

"Компания, победившая на конкурсе, должна будет спроектировать эти объекты и их инфраструктуру, а после того, как инфраструктура всего узла будет введена в эксплуатацию, она должна будет обслуживать около 2,3 млн пассажиров в год и перевозить около 8,6 млн тонн грузов", - сказал BNS Каушилас.

По его словам, проект Каунасского вокзала будет включать в себя реконструкцию путей прибытия-отправления, перронов, подземного пешеходного перехода и пешеходных виадуков над вокзалом, а при проектировании региональных вокзалов также будут предусмотрены решения по автомобильным дорогам и улицам, пешеходным дорожкам, инженерным сетям и шумозащитным стенам, насыпям и настилам.

Rail Baltica должна соединить Таллинн, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву, протяженность этого участка в Литве составит 392 километра. Он позволит пассажирским поездам двигаться со скоростью до 250 километров в час, а грузовым — до 120 километров в час.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!