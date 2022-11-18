Проезжавшие мимо полицейские помешали нелегальной сделке

Поздно вечером двое мужчин встретились, чтобы провернуть нелегальную сделку - куплю-продажу наркотиков.

Каунасская полиция сообщает, что 16 ноября, в 21 ч. полицейские на ул. Арёгалос заметили двоих подозрительных мужчин, сидевших в автомобиле Mercedes-Benz.

Когда полицейские подошли к автомобилю, сидевший на месте пассажира молодой человек (2002 г.р.) пытался бежать.

Когда его задержали, выяснилось, что он приехал на автомобиле Audi. В его автомобиле были найдены наркотики.

Водитель Mercedes-Benz признался, что приехал в условленное место, чтобы купить наркотики, но полицейские помешали сделке.

Задержанный до сих пор в поле зрения полиции не попадал.

Начато расследование по факту распространения наркотиков. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от двух до 8 лет.

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