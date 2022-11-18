Костел Св. Петра и Павла в Укмерге обокрали 13 ноября. Вор взломал сейф в ризнице и украл 7000 евро.
16 ноября полиция Укмергского района задержала подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Укмерге. На его счету уже есть не одна судимость.
В доме подозреваемого провели обыск. Была найдена часть денег и наркотики. За остальные деньги молодой человек купил автомобиль Audi A6.
Полиция также выяснила, что подозреваемый обокрал и храм в Аникщяе - украл ящик с пожертвованиями.
Полиция обратится в суд с просьбой разрешить взять подозреваемого под арест.
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