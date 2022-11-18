Работники скорой почтят память погибшего коллеги, просят общество проявить понимание

Трагическая гибель 36-летнего парамедика Вильнюсской станции скорой помощи Дмитрия Алимова, спасавшего жизнь 17-летнего юноши на железнодорожном вокзале в Новой Вильне, потрясла всю общину работников скорой помощи и общество. Без отца остались двое подростков.

Чтобы почтить память погибшего 19 ноября, в 12 ч. все бригады скорой помощи в Вильнюсе на одну минуту включат сирены и сигнальные огни.

Об этом Вильнюсская станция скорой помощи сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

В 12 ч., когда будут выть сирены, на вильнюсском кладбище Лепине будут хоронить тело Дмитрия Алимова.

Прощание с погибшим проходит в 6-м зале Вильнюсского похоронного бюро на ул. Оланду.

Жителей просят проявить понимание и поддержать эту акцию.

Напомним, что трагедия произошла 14 ноября, около 16 ч. в Новой Вильне, на железнодорожном вокзале (ул. А.Коелавичаус).

Несовершеннолетний (2005 г.р.) залез на вагон-цистерну, дотронулся до проводов, его ударило током, загорелась одежда. Током ударило и медика (1986 г.р.), который залез на цистерну, чтобы помочь юноше.

Пострадал полицейский (1977 г.р.), который тушил одежду на упавшем с вагона без сознания медике.

Пострадавший водитель-фельдшер от полученных ожогов скончался 16 ноября вечером в больнице.

Dmitrij Alimov Foto: Asm. albumas

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