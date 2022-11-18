Белорусские пограничники обвинили литовских в том, что они заставили мигранта тащить труп через границу

На литовско-белорусской границе нашли двух мигрантов. Один из них был мертв. Как утверждает Госпогранкомитет Беларуси, литовские пограничники, угрожая оружием, заставили афганца вытащить тело его друга на белорусскую территорию.

Вечером 17 ноября на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили двоих мужчин неславянской внешности, один из них не подавал признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть одного, а второго доставили в больницу с ушибами, признаками обморожения и истощения.

"В ходе опроса гражданин Афганистана рассказал, что литовские военные привезли его вместе с трупом к пограничному забору. Затем под угрозой оружия принудили тащить тело через калитку на белорусскую сторону", — заявили в ГПК РБ.

Для выяснения обстоятельств и причин смерти на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа. Проводятся следственные действия.

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