Президент Литвы: неэффективно иметь системы ПВО только в Польше, но не в странах Балтии

ELTA ru.DELFI.lt

Gitanas Nausėda Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что для укрепления безопасности стран НАТО необходимо разместить эффективные системы ПВО во всех странах восточного фланга Альянса. По словам главы страны, зафиксированный во вторник в Польше ракетный взрыв знаменует собой новый этап войны, когда ни одна страна не может чувствовать себя в безопасности.

"Мы обеспокоены и считаем, что сейчас самое подходящее время, чтобы начать думать о безопасности восточного крыла Альянса. Нам нужно дислоцировать гораздо более эффективные системы ПВО. Они нужны вдоль всей восточной границы НАТО. Неэффективно иметь их только в Польше, но не в странах Балтии. Поэтому наша важнейшая цель – обеспечить противовоздушную оборону стран Балтии и других стран НАТО, чтобы снизить вероятность подобных несчастий в будущем", - заявил радиожурналистам Г. Науседа во время визита в Чехию. Статьи по теме: Глава МИД Литвы: в укреплении восточного фланга НАТО приоритет должен быть отдан Польше Главком ВС Литвы о ракетном ударе в Польше: сложно быть готовыми отреагировать сразу Оценивая угрозы, исходящие от России для Литвы, глава страны отметил, что возникающие опасности никоим образом не зависят от позиции или риторики Вильнюса на международной арене. Однако, по словам президента, кремлевский режим придерживается геополитического видения восстановления Советского Союза, поэтому угрозы сохраняются. "С учетом этого, мы должны сделать все возможное, чтобы коллективная оборона НАТО была эффективной на все 100 процентов. Потому что иначе нам постоянно будут угрожать. Чтобы избежать войны, мы должны создать наилучшую возможную систему сдерживания. И лучший сдерживающий фактор – это eFP (передовые силы НАТО – ЭЛЬТА) вместе с планами воздушной обороны и региональной обороны, которые должны быть подготовлены до предстоящего в следующем году саммита НАТО в Вильнюсе", - сказал глава страны. "Нам нужно перейти от деклараций к практическим решениям", - добавил он. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!