Водители зафиксировали, как в столице Литвы изменилось движение после того как выпал снег. Водители рассказали, что на Минском шоссе движение парализовано в обоих направлениях, поскольку тягачи не могут заехать в гору. Тяжелые условия на дорогах фиксируются с вечера в четверг, но из-за гололеда поездки в пятницу превратились в настоящее испытание.
Страховые компании уже подсчитывают ущерб и сообщают, что в пятницу утром обратилось на 25% водителей больше, чем в обычные дни. Часть водителей, вероятно, обратится за страховкой позже, поэтому суммы выплат увеличатся.
Литовская дирекция автомобильных дорог сообщает, что из-за снега сложной остается ситуация на дорогах в восточной и юго-восточной части Литвы.
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