Что творится в Вильнюсе: тягачи не могут заехать на горки, на Минском шоссе затор в обоих направлениях

ELTA ru.DELFI.lt

Даже в пятницу днем водители предупреждают друг друга об опасности на дорогах. Вильнюсцы говорят, что особенно сложная ситуация на Западной объездной дороге и на ул. Тукстантмячё, где в разных местах застряли тягачи.