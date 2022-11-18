Премьер Литвы осудила испытание Северной Кореей баллистической ракеты

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в пятницу осудила испытание Северной Кореей баллистической ракеты большой дальности, упавшей недалеко от Японии.

"Я осуждаю испытание Северной Кореей баллистической ракеты большой дальности, которое угрожает безопасности Индокитайско-тихоокеанского региона, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и игнорирует волю международного сообщества. Литва солидарна с Японией, Южной Кореей и другими региональными партнерами", — написала премьер-министр в Twitter.

Статьи по теме: КНДР испытала ракету, способную достичь основной территории США

В пятницу военные Южной Кореи заявили, что Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету, которая приземлилась недалеко от Японии. Это еще один запуск, который усугубляет продолжающуюся несколько недель напряженность между Вашингтоном и Северной Кореей, которая, по данным разведки США, готовится к своему седьмому ядерному испытанию.

По утверждению Японии, эта ракета была способна достичь материковой части США.

Северная Корея утверждает, что последняя волна запусков является ответом на действия Вашингтона по усилению безопасности своих региональных союзников - Южной Кореи и Японии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!