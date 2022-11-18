Глава МИД Литвы: в укреплении восточного фланга НАТО приоритет должен быть отдан Польше

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис уверяет, что при усилении возможностей восточного фланга НАТО приоритет должен быть отдан Польше. Так политик реагирует на зафиксированный на этой неделе инцидент на польской границе – два человека погибли во вторник в результате падения ракеты в Пшеводуве. По словам министра, подобные инциденты свидетельствуют о том, что атаки Москвы на территории Украины становятся все более рискованными. Поэтому, подчеркнул он, Альянс должен быть готов, потому что "неизбежно, что мы еще увидим подобные инциденты".



"Необходимо усилить оборону со стороны НАТО – об этом мы просим для всего восточного фланга альянса с момента состоявшегося в Испании в этом году Мадридского саммита. Я думаю, что Польша должна первой получить больше возможностей для лучшей защиты своей границы", - сказал глава литовской дипломатии в интервью CNN.

Г. Ландсбергис подчеркнул, что инцидент в Польше также является напоминанием о событиях, через которые ежедневно проходит народ Украины. Поэтому, усиливая обороноспособность восточной части Альянса, нельзя уменьшать поддержку Киева.

"Мы не можем отклоняться от самой важной задачи – поставлять больше оружия в Украину. Подумаем, если бы мы передали ПВО не сейчас, когда произошел инцидент (в Польше – ЭЛЬТА), а несколько месяцев назад – очевидно, что было бы спасено больше жизней и, возможно, вероятность таких инцидентов была бы ниже, чем сейчас. Так что это главная цель, о которой мы не должны забывать", - пояснил он.

Отвечая на вопрос, будут ли члены НАТО после инцидента в соседней Польше поставлять Украине больше вооружений, включая системы ПВО, министр заявил, что слышал "несколько оптимистичных сообщений".

"К счастью, мы услышали оптимистичные сообщения от членов НАТО, которые пообещали Украине больше поддержки, особенно систем ПВО. Это хороший шаг в правильном направлении. Но, как и во многих случаях прежде, я призываю не останавливаться. Мы реагируем на инцидент, но давайте планировать будущее. Главное, чего нам нужно добиться, — это помочь Украине защититься", - призвал Г. Ландсбергис.

Говоря о ситуации с безопасностью в Литве, консерватор сказал, что в настоящее время в Литве прямые военные угрозы не фиксируются. Однако, по его словам, к непредвиденным сценариям готовятся, потому что таких инцидентов, как в Польше, может быть больше, особенно если атаки будут происходить с территории Беларуси.

На вопрос, как он сейчас оценивает роль Минска в конфликте и насколько реально открытие Беларусью северного фронта, Г. Ландсбергис предположил, что на Александра Лукашенко может оказываться давление, чтобы он пошел на такой шаг.

"Мы знаем, что сейчас в Беларуси больше российских солдат, чем когда-либо прежде. Вероятно, именно здесь готовят и тренируют мобилизованных солдат. С другой стороны, мы видим, что Беларусь передала России и вывезла из страны много техники для использования, скорее всего, на восточном фронте Украины. Итак, ситуация сложная. Не исключено, что на Лукашенко будут давить, чтобы он открыл границу, но я думаю, он рассчитывает, что его потери и число жертв могут быть намного выше, чем у России, воюющей на восточном фронте", - рассуждал Г. Ландсбергис.

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