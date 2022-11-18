Эфир Delfi – итоги: спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен Начало трансляции в 14.00

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Гость студии — спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. Обсуждаем: итоги визита в Украину, ракетные обстрелы Киева, санкции в отношении России, подготовка к возможному новому наплыву беженцев, принятие бюджета, украинцы, белорусы, россияне и нацменьшинства Литвы — есть ли дискриминация?

Ведущие: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов. Начало трансляции в 14.00 Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!