Ведущие: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
Начало трансляции в 14.00
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Гость студии — спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. Обсуждаем: итоги визита в Украину, ракетные обстрелы Киева, санкции в отношении России, подготовка к возможному новому наплыву беженцев, принятие бюджета, украинцы, белорусы, россияне и нацменьшинства Литвы — есть ли дискриминация?
Ведущие: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
Начало трансляции в 14.00
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Itin purūs ir tirpstantys burnoje