В Вильнюсе выпал снег, пейзаж завораживает

ru.DELFI.lt

Foto: ELTA / Dainius Labutis

В конце недели в Литве установилась зимняя погода, пейзаж украсил белый снег. ru.delfi.lt делится с читателями неповторимыми кадрами зимней природы.