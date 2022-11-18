В пятницу природа подарила вильнюсцам подарок - выпал снег, укутавший землю и деревья.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!