В пятницу природа подарила вильнюсцам подарок - выпал снег, укутавший землю и деревья.
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В конце недели в Литве установилась зимняя погода, пейзаж украсил белый снег. ru.delfi.lt делится с читателями неповторимыми кадрами зимней природы.
В пятницу природа подарила вильнюсцам подарок - выпал снег, укутавший землю и деревья.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Itin purūs ir tirpstantys burnoje