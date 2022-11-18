Представители муниципальной компании JUDU информировали, что движение в Вильнюсе все утро остается сложным.
С 8 ч. заторы стоят на основных улицах:
ул. Антакальнё в сторону кольца Оланду;
ул. Озо в сторону перекрестка Карейвю-Калварию-Озо;
ул. Оланду в сторону кольца Оланду;
ул. Укмергес в сторону перекрестка Укмергес-Гележинё Вилко;
ул. Гележинё Вилко в сторону перекрестка Гележинё Вилко–Укмергес (в сторону центра);
ул. Гележинё Вилко в сторону ул. А.Гоштауто;
пр-т Пилайте в сторону перекрестка пр-т Пилайте—пр-т Лайсвес (в сторону центра);
ул. Озо в сторону перекрестка ул. Озо-Гялвону (со стороны Шешкине);
ул. Т.Нарбуто в сторону перекрестка Т.Нарбуто—Селю (в сторону центра); ул. Калварию в сторону перекрестка Карейвю—Калварию—Озо (в центр); ул. ул. Карейвю в сторону перекрестка Карейвю–Калварию—Озо;
ул. Карейвю в сторону перекрестка Карейвю—Вяркю (со стороны ул. Жирмуну);
ул. Карейвю в сторону перекрестка Карейвю—Жирмуну (со стороны ул. O.Милашяус);
ул. Й.Ясинскё в сторону перекрестка Й.Ясинскё—Памянкальнё—В.Кудиркос;
ул. Гарюну в сторону перекрестка Гарюну–Панеришккю;
пр-т Лайсвес в сторону кольца пр-т Саванорю;
ул. Шейминишкю в стпрону пр-та Конституциёс.
Вильнюсский общественный транспорт также курсирует с опозданиями. Сейчас опоздания фиксируются на основных улицах города:
ул. Архитекту в обоих направлениях;
Старая укмергская дорога;
ул. Кауно Воке-Валай;
ул. Павильнё в обоих направлениях;
ул. Прамонес обоих направлениях;
ул. Валкининку-ул. Титнаго;
ул. Молету в обоих направлениях;
ул. Поперяус-Ожкиню;
Таранде в обоих направлениях;
ул. Дурпю в обоих направлениях (Пагиряй);
ул. Гудялю в обоих направлениях;
ул. Пилимо в обоих направлениях;
ул. Йогайлос в обоих направлениях;
ул. Калварию в обоих направлениях;
ул. Дунайкос-Соду (Скайдишкес);
ул. Гарюну в обоих направлениях;
ул. Жалюю яжеру в сторону центра;
ул. Осло в сторону пр-та Саванорю;
ул. Жигиманту в обоих направлениях;
ул. Антакальнё в обоих направлениях;
ул. Жирмуну в обоих направлениях;
пр-т Конституциёс в сторону ул. Калварию;
ул. Шейминишкю в обоих направлениях;
ул. Карейвю в обоих направлениях;
ул. Кауно в обоих направлениях;
ул. Юодасис кяляс в обоих направлениях;
ул. Юодупё-Гурю в обоих направлениях.
Общее опоздание составляет 35 минут.
Снег не идет только в Шяуляйском, Таурагском и Клайпедском округах Литвы.
Температура воздуха колеблется в пределах 0-3 градусов мороза.
Днем движение осложнит снег и гололед. Будет от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.
Первые ДТП из-за выпавшего снега в столице Литвы фиксировали в четверг вечером. Утром ситуация стала еще более сложной.
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