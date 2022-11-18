В Литве выпал снег, движение на дорогах в городах парализовано

В Литве выпал снег, осложнив движение на дорогах не только за городом, но и в самом городе. Вильнюсские водители предупреждают, что на многих улицах стоят заторы.

Представители муниципальной компании JUDU информировали, что движение в Вильнюсе все утро остается сложным.

С 8 ч. заторы стоят на основных улицах:

ул. Антакальнё в сторону кольца Оланду;

ул. Озо в сторону перекрестка Карейвю-Калварию-Озо;

ул. Оланду в сторону кольца Оланду;

ул. Укмергес в сторону перекрестка Укмергес-Гележинё Вилко;

ул. Гележинё Вилко в сторону перекрестка Гележинё Вилко–Укмергес (в сторону центра);

ул. Гележинё Вилко в сторону ул. А.Гоштауто;

пр-т Пилайте в сторону перекрестка пр-т Пилайте—пр-т Лайсвес (в сторону центра);

ул. Озо в сторону перекрестка ул. Озо-Гялвону (со стороны Шешкине);

ул. Т.Нарбуто в сторону перекрестка Т.Нарбуто—Селю (в сторону центра); ул. Калварию в сторону перекрестка Карейвю—Калварию—Озо (в центр); ул. ул. Карейвю в сторону перекрестка Карейвю–Калварию—Озо;

ул. Карейвю в сторону перекрестка Карейвю—Вяркю (со стороны ул. Жирмуну);

ул. Карейвю в сторону перекрестка Карейвю—Жирмуну (со стороны ул. O.Милашяус);

ул. Й.Ясинскё в сторону перекрестка Й.Ясинскё—Памянкальнё—В.Кудиркос;

ул. Гарюну в сторону перекрестка Гарюну–Панеришккю;

пр-т Лайсвес в сторону кольца пр-т Саванорю;

ул. Шейминишкю в стпрону пр-та Конституциёс.

Вильнюсский общественный транспорт также курсирует с опозданиями. Сейчас опоздания фиксируются на основных улицах города:

ул. Архитекту в обоих направлениях;

Старая укмергская дорога;

ул. Кауно Воке-Валай;

ул. Павильнё в обоих направлениях;

ул. Прамонес обоих направлениях;

ул. Валкининку-ул. Титнаго;

ул. Молету в обоих направлениях;

ул. Поперяус-Ожкиню;

Таранде в обоих направлениях;

ул. Дурпю в обоих направлениях (Пагиряй);

ул. Гудялю в обоих направлениях;

ул. Пилимо в обоих направлениях;

ул. Йогайлос в обоих направлениях;

ул. Калварию в обоих направлениях;

ул. Дунайкос-Соду (Скайдишкес);

ул. Гарюну в обоих направлениях;

ул. Жалюю яжеру в сторону центра;

ул. Осло в сторону пр-та Саванорю;

ул. Жигиманту в обоих направлениях;

ул. Антакальнё в обоих направлениях;

ул. Жирмуну в обоих направлениях;

пр-т Конституциёс в сторону ул. Калварию;

ул. Шейминишкю в обоих направлениях;

ул. Карейвю в обоих направлениях;

ул. Кауно в обоих направлениях;

ул. Юодасис кяляс в обоих направлениях;

ул. Юодупё-Гурю в обоих направлениях.

Общее опоздание составляет 35 минут.

Снег не идет только в Шяуляйском, Таурагском и Клайпедском округах Литвы.

Температура воздуха колеблется в пределах 0-3 градусов мороза.

Днем движение осложнит снег и гололед. Будет от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Первые ДТП из-за выпавшего снега в столице Литвы фиксировали в четверг вечером. Утром ситуация стала еще более сложной.

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