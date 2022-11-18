Остановлено движение поездов из Вильнюса в Клайпеду

В четверг вечером на участке Вевис-Жасляй грузовой поезд столкнулся со специальной техникой, предназначенной для ремонта железной дороги. Во время аварии люди не пострадали. Во время происшествия была повреждена контактная сеть, поэтому полностью остановлено движение поездов на маршрутах Вильнюс-Каунас-Вильнюс и Вильнюс-Клайпеда-Вильнюс.

В данный момент устраняют последствия аварии, меняют опору контактной сети. На месте аварии работает много рабочих, делают все возможное для восстановления движения поездов в кратчайшие сроки.

Надеются, что это удастся сделать к обеду в пятницу.

Сообщается, что на данный момент отозваны 17 рейсов на вышеуказанных маршрутах, пассажиров перевозят на автобусах.

Возможных опоздания автобусов.

Новейшую информацию о движении поездов можно найти на сайте компании LTG Link.

"Приносим клиентам извинения за возможные неудобства", - пишет компания.

Компания LTG Infra ведет расследование для выяснения обстоятельств и причин аварии.

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