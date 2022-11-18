В данный момент устраняют последствия аварии, меняют опору контактной сети. На месте аварии работает много рабочих, делают все возможное для восстановления движения поездов в кратчайшие сроки.
Надеются, что это удастся сделать к обеду в пятницу.
Сообщается, что на данный момент отозваны 17 рейсов на вышеуказанных маршрутах, пассажиров перевозят на автобусах.
Возможных опоздания автобусов.
Новейшую информацию о движении поездов можно найти на сайте компании LTG Link.
"Приносим клиентам извинения за возможные неудобства", - пишет компания.
Компания LTG Infra ведет расследование для выяснения обстоятельств и причин аварии.
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