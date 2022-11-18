Мазуронис подтвердил выход Гядвиласа из партии, но брошенные политиком обвинения отвергает: какой-то абсурд

Парламентарий Айдас Гядвилас уходит из оппозиционной Партии труда, где он занимал должность заместителя председателя. Это подтвердил председатель партии Андрюс Мазуронис.

"Может быть, человек устал, а может быть, человек не сдал какие-то экзамены, наверное, здесь он сам мог бы лучше ответить", - радиостанции Žinių radijas прокомментировал А. Мазуронис.

Хотя сам А. Мазуронис пока не называет причины ухода А. Гядвиласа, однако в письме, адресованном членам партии, распространенном в четверг, которое получил lrytas.lt, вице-председатель Партии труда упоминает об аудиозаписи, которая видимо побудила политика уйти. А. Гядвиласа возмутило то, что новый лидер партии якобы нехорошо о нем отзывается даже не при коллегах по партии, а при конкурентах, пишет портал.

"Какой-то абсурд. На мой взгляд, развитие этой темы такое несерьезное, такое несолидное, настолько недостойно траты времени передачи и граждан. Просто человек высокомерен, жаждет внимания и пытается осуществить свои давно запланированные действия и делает это не самым красивым образом. Вот и вся история. Теперь я должен объяснять, что я сказал кому-то в туалете или где, может быть, я сказал это в каком-то кафе или спальне или в гостиничном номере, что Айдас Гядвилас, по-моему, радикал, и это новость для кого-то? ", - сказал лидер партии.

По словам политика, признаки того, что А. Гядвилас намерен выйти из партии, были заметны и ранее. Однако А. Мазуронис говорит, что не хочет публично комментировать ситуацию.

"Я видел много разных признаков, но мне кажется, что если одна сторона ведет себя в моих глазах по-свински, хамски или в общечеловеческом смысле просто неприлично, это не значит, что я должен вести себя так же и начать бросаться своим видением на публике. Нашему внутрипартийному сообществу я объясню, что происходит, и те, кто хочет понять, поймут", - добавил он.

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