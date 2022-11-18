Инфляция в еврозоне в октябре составила рекордные 10,6%

Инфляция в еврозоне в октябре достигла рекордных 10,6 проц., свидетельствуют опубликованные в четверг данные Евростата.

По данным Евростата, это самое высокое значение данного показателя с момента создания еврозоны в 1999 году. Для сравнения, в сентябре потребительские цены в валютном блоке выросли на 9,9 проц., а в октябре 2021 г. – 4,1 проц.

Чуть ранее Евростат предварительно подсчитал, что инфляция в еврозоне в прошлом месяце составила 10,7 проц.

Тогда инфляция во всем Европейском союзе (ЕС) в октябре достигла 11,5 проц. по сравнению с 10,9 проц. в сентябре и 4,4 проц. в октябре 2021 г.

По данным Евростата, росту инфляции в еврозоне способствовало повышение цен на энергоносители, которые за год выросли на 41,5 проц., и подорожание продуктов питания, алкогольных напитков и табачных изделий на 13,1 проц.

Официальное статистическое агентство ЕС указало, что самая высокая инфляция в октябре была зарегистрирована в Эстонии (22,5 проц.), Литве (22,1 проц.) и Венгрии (21,9 проц.), а самая низкая – во Франции (7,1 проц.), в Испании (7,3 проц.) и Мальте (7,4 проц.).

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