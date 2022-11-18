Павиленис стал председателем парламентского Комитета по иностранным делам

Член парламентской фракции Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Жигимантас Павиленис возглавил парламентский Комитет по иностранным делам, член фракции СО-ХДЛ Эмануэлис Зингерис занял должность заместителя председателя парламентского Комитета по европейским делам.

За такое постановление в четверг вечером проголосовали 63 члена Сейма, никто не был против, воздержался 1 парламентарий.

На посту председателя Комитета по иностранным делам Ж. Павиленис сменил отказавшуюся от мандата члена Сейма Лайму Люцию Андрикене, которая была назначена членом Европейской счетной палаты.

Получивший новую должность Ж. Павиленис решил отказаться от поста вице-председателя Комитета по европейским делам. Фракция СО-ХДЛ на эту должность представила кандидатуру Э. Зингериса.

У председателя парламентского Комитета по европейским делам Радвиле Моркунайте-Микуленене есть 7 заместителей.

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